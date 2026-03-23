По данным World-weather, 24 марта в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днём составит +13 градусов, ночью +3 градуса. Скорость ветра может достигать 10 метров в секунду.

В Атырау пасмурно без осадков. Днём столбики термометров покажут +23 градуса, ночью +15 градусов. Скорость ветра может достигать 12 метров в секунду.

В Актобе будет ясная погода. Днём +14 градусов, ночью +6 градусов. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.

В Актау синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Днём +19 градусов, ночью +12 градусов. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.