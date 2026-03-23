Один из них вокзал в Атырау.

В Атырауской области реконструируют 9 железнодорожных вокзалов. Шесть из них планируют завершить в первом полугодии, сообщает Региональная служба коммуникаций. В программу входит и вокзал Атырау — здание 1972 года площадью 3744,8 м².

Работы также идут в Макате, Жамансоре и Мукыре. В Исатае, Доссоре, Аккистау, Сагизе и Курмангазы старые здания сносят и строят новые.

Модернизация включает обновление фасадов, замену инженерных и санитарных сетей, установку новых систем освещения и навигации. Также создают безбарьерную среду: пандусы, современные санузлы, комнаты матери и ребёнка и зоны отдыха для людей с инвалидностью. В дальнейшем вокзалы оснастят подъёмными платформами и дополнительной инфраструктурой для маломобильных пассажиров.

По словам руководителя отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Данияра Гарифуллы, среднесуточный пассажиропоток на вокзале Атырау составляет около 1 300 человек.

— С сентября 2025 года АО «Қазақстан Темір Жолы» совместно с акиматом области проводят ремонт и модернизацию 9 вокзалов региона. В первом полугодии 2026 года планируют завершить работы на вокзалах Сагиза, Маката, Доссора, Аккистау, Исатая и Ганюшкино, оставшиеся объекты введут в эксплуатацию во втором полугодии, — сообщил Данияра Гарифулла.

Всего в области насчитывается 16 железнодорожных вокзалов, находящихся на балансе АО «Қазақстан Темір Жолы». Последний капитальный ремонт большинства объектов проводился в 2004 году, а в Атырау – в 2015 году.