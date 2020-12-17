Как сообщили представители областного фонда «Медет/Опора», их целью является развитие местного самоуправления, вовлечение граждан в процессы принятия решений государственными органами. - Мы уже провели встречи с жителями поселка Зачаганск, микрорайона Сарытау, Арман, садового общества «Зачаганский» (птицефабрика). Все проблемные вопросы фонд ставит перед руководством области и города, участвует в работе по их решению. А проблем немало. Среди них есть и такие, которые тянутся уже на протяжении нескольких лет, - пояснили в фонде «Медет/Опора». - К примеру, жители садового общества «Зачаганский» просят решить вопрос с зловонным запахом, идущего от птицефабрики, и которым они вынуждены дышать. Их обращения не привели к желаемым результатам. Также наш фонд обращается к руководству предприятия (птицефабрики) с просьбой дать разъяснение: какие меры принимаются для решения проблемы? Нами направлены запросы в соответствующие компетентные органы, для проведения проверки соответствия работы предприятия экологическим требованиям. В областном фонде «Медет/Опора» отметили, что еще одним вопросом, поднятым большинством жителей, является предоставления статуса города садовому обществу. - Предоставление такого статуса стало бы хорошим подспорьем в решении вопросов благоустройства района, строительства социальных объектов. Дороги, освещение улиц, неудовлетворительная работа председателя садового общества «Зачаганский» - все пожелания жителей Фонд взял на контроль и планирует совместно с жителями продолжить работу по их решению, - пояснили представители областного фонда «Медет/Опора».