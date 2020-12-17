Во время чрезвычайного положения, объявленного главой государства органы внутренних дел, несли службу в особом круглосуточном режиме. Сотрудники правоохранительных органов, как и врачи, были на передовой и обеспечивали безопасность и соблюдение карантинных мероприятий. 14 декабря начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов встретился с семьями героев, погибших при исполнении служебных обязанностей. Он посетил семью участкового инспектора полиции Хромтауского РОП Айбата Абиева, погибшего 4 июля от коронавирусной пневмонии. За образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка во время карантина Атыгай Арыстанов от имени министра Ерлана Тургумбаева вручил семье погибшего медаль «Кукык тартибин камтамасыз етуге коскан улесі үшін» посмертно. Затем Атыгай Арыстанов посетил семью Мурата Бекетаева, начальника Хромтауского РОП погибшего при исполнении служебных обязанностей во время пандемии. 25 июня Мурат Бекетаев был госпитализирован с рабочего места и находился на стационарном излечении с диагнозом "коронавирусная пневмония", который 1 июля, не приходя в сознание, скончался. Указом главы государства полковник полиции Мурат Бекетаев был награжден государственной наградой медалью «Ерлігі үшін» посмертно. Стражи порядка, выразив свое почтение супругам и родителям героев, вручили цветы и подарки. – Мы помним и храним в наших сердцах образ, добрые дела и подвиги каждого погибшего сотрудника полиции, которые отдали свои жизни во имя безопасности граждан страны. Подвиг и поступок каждого расценивается героическим, – заключил Атыгай Арыстанов.