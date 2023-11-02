Глава управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мирас Мулкай сообщил, что теплоэлектроцентраль города находится в красной зоне, общий износ составляет 88%.

Поэтому на городской ТЭЦ начали реконструкцию турбоагрегата, градирни и распределительных устройств на 3,15 квадратных метрах. Кроме того, в посёлке Зачаганск на улице Аул учёных завершается строительство котельной.

— Градирня запущена в мае 2023 года. В результате снизился объём использования технической воды из реки Урал для нужд теплоэлектроцентрали. Также прекратился обратный сброс теплообменных вод в реку. Реконструкция распределительного устройства 3,15 кВ водозабора теплоэлектроцентраль введена в эксплуатацию в августе 2023 года. В результате уменьшается износ водозабора станции. Ожидается ввод турбины в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Замена турбинной установки увеличит вырабатываемую электрическую энергию в объёме 12 МВт, то есть общая выработка электроэнергии составит 58 МВт, — сообщил Мулкай.

При техническом осмотре зданий установили, что 11 из них в аварийном состоянии. По словам главы управления, разработка проектно-сметной документаций на реконструкцию и капитальный ремонт пяти производственных зданий уже началась. После заключения экспертизы направят заявку на выделение средств из республиканского бюджета. Разработку ПСД по остальным шести зданиям планируют начать в 2024 году.

— Возникает необходимость реконструкции тепломагистралей №2 и №5. Готовится ПСД. После получения положительного заключения государственной экспертизы бюджетную заявку направят в отраслевое министерство для выделения республиканских средств. В целом с 2024 по 2028 годы планируем реализовать восемь проектов по реконструкции зданий и сооружений теплоэлектроцентрали на 61 миллиард тенге, — добавил руководитель управления.

Кроме того, за счёт собственных средств АО «Жайыктеплоэнерго» прошёл капитальный ремонт котлоагрегатов №9, №2 и №4, турбоагрегата №3 и 5,8 километров теплосетей.