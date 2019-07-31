В редакцию "МГ" обратились водители большегрузов, которые ждут своей очереди на контрольно-пропускном посту Сырым уже сутки. - Вот стою со вчерашнего дня, с 8 часов вечера. Погранцы пошли на встречу, нас запускают заранее на нейтральную территорию для прохождения налоговой полиции. Сейчас очередь скопилась длиною в 4 километра. Еду из Алматы в Москву, - говорит водитель большегруза Рустам. - Тут нет никаких условий, весь мусор собираем и держим у себя в фурах, хоть бы мусорки поставили бы. В туалет сходить некуда, они все забиты, а питание покупаем в Уральске. Ладно у меня еще груз не скоропортящийся, а кто-то ведь везет фрукты и ягоды. Холодильники молотят, солярка тратится. Еще один водитель по имени Атабек рассказал, что он едет из Шымкента в Нижний Новгород. - Стою сутки, боюсь, что дыни, которые везу, скоро испортятся. Такой большой поток, а работает всего два окна, конечно, будет большая очередь скапливаться. Пока все ксерокопии снимут, пока все напечатают, уходит много времени. Там надо посадить 10 человек, чтобы обслуживали скопившийся поток людей. Больше всего возмущает, что мы для того, чтобы справить нужду, платим страховщикам, они нам открывают туалет за деньги, - говорит мужчина. По словам руководителя управления разъяснительных работ ДГД по ЗКО Айман Куановой, в их отделе на посту Сырым работает 3 человека в штатном режиме. - У нас проблем никаких нет и очереди при обслуживании тоже не возникает. А такое большое скопление фур, я думаю, можно объяснить большим потоком большегрузов на экспорт. С нашей стороны в настоящее время порядка 160 фур. А на нейтральной территории, со стороны соседей где-то 30 фур, - пояснила Айман Куанова.

GP378TD_5aY

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.