В экономическом суде Западно-Казахстанской области начался процесс по делу о возмещении материального ущерба за сгоревший ночной клуб «Шале», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В качестве истца выступает предприниматель Владимир Охватов, в качестве отвечика – ТОО «РЦКУ-Уральск». Как отметил адвокат потерпевшей стороны, сумма иска составляет 300 миллионов тенге. Сюда входит сгоревшее оборудование ночного клуба и упущенная выгода. - У нас есть заключение независимой экспертизы. Суд должен принять решение, - сказал Ярослав Равдель. Сам Владимир Охватов отметил, что до сих пор не получил компенсации по решению суда первой инстанции. В феврале 2019 года слесарь ТОО «РЦКУ-Уральск» Александр Калинин был признан виновным в совершении преступления по статье 292 часть 2 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия". Ему назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. По решению суда, 120 млн тенге материального ущерба ТОО «РЦКУ-Уральск» обязано выплатить предпринимателю Охватову. - Мы не получили денег от газовой компании. Сейчас нет ТОО «РЦКУ-Уральск», создано ТОО «РЦКУ- Орал». На счетах фирмы нет денег. Мы считаем, что это сделано для ухода от ответственности. Сейчас требуем выплаты ущерба в рамках гражданского судопроизводства, - сказал Владимир Охватов. Представители ответчика отметили, что они не согласны с суммой иска и выводами экспертов. Напомним, пожар в клубе «Шале» произошел 26 октября 2017 года. Это случилось во время визита в заведение сотрудников газовой службы, которые пришли установить прибор учета газа. В ликвидации сильного возгорания приняли участие 19 единиц пожарной техники и 65 человек личного состава. Площадь пожара составила 800 кв. метров. В апреле 2018 года Владимир Охватов заявил, что расследование по пожару в его клубе затягивают. Руслан АЛИМОВ