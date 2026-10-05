Один из выживших в трагедии в Актау солдат из Уральска вернулся домой

Об этом Никита рассказал на своей странице в Instagram.

Один из выживших в трагедии в Актау солдат-срочник Никита Удалов вернулся домой. Сегодня, 5 октября, после службы его встречали родные и друзья. Ранее семья рассказывала, что в момент трагедии Никита смог самостоятельно сориентироваться, добраться до берега и выжить.

Напомним, 24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 17 (изначально сообщалось о 19) военнослужащих унесло в Каспийское море. В этот же день министерство обороны подтвердило гибель 12 человек, из них трое военнослужащих из ЗКО. Позже стало известно, что погибшие солдаты были из Бурлинского и Казталовского районов и района Байтерек. Отец погибшего солдата Омирбека Омирзака из ЗКО рассказал, что оставалась всего лишь неделя до возвращения сына.

25 сентября спасательная операция завершилась. Найдены тела ещё двоих погибших солдат (сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы), один из них уроженец ЗКО. Тело Мансура Гумарова специальным рейсом доставили 25 сентября в 19:00 в аэропорт Уральска.

26 сентября прошли церемонии прощания и похорон военнослужащих из ЗКО.

25 сентября объявили днем траура в Казахстане. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РК и допросе более 30 военных, в рамках дела уже установлены подозреваемые. По делу о гибели военных на Каспии задержаны пять должностных лиц высшего командного состава Минобороны. Позже в Курултае предложили контролировать военные учения с помощью беспилотников.