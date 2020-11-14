Фото с сайта Tengrinews.kz По информации областного управления здравоохранения, 14 ноября 2020 года в городской поликлинике №1 с 08.00 до 10.30 был проведен целевой профилактический осмотр среди учащихся 8-9-10 классов. Всего было около 100 учащихся трех разных школ с родителями. – Согласно приказу № 685 "Об установлении целевых групп лиц, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, а также правил и периодичности проведения данных осмотров" МЗ РК от 10 ноября 2009 года, необходимо проведение ежегодного профилактического осмотра среди школьников. В связи возникшей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в стране проведение профилактического осмотра в этом году до сегодняшнего дня не было возможным, - сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области. Указывается, что руководство городской поликлиники №1 приняло решение провести профилактический осмотр по выходным дням для того, чтобы в другие рабочие дни не было скопления населения. – К осмотру были привлечены узкие специалисты поликлиники (хирург, офтальмолог, ЛОР, психолог, педиатр и ВОП). Более 100 школьников собрались вместе с родителями утром для сдачи анализов, и, так как в здании поликлиники узкие коридоры, образовалось скопление людей, что вызвало реальные предпосылки для распространения инфекции. Налицо имело место грубое нарушение противоэпидемиологических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На основании данного инцидента дано предупреждение всем другим амбулаторно-поликлиническим организациям областей с целью недопущения данной ошибки. На основании вышеизложенного за допущение указанных нарушений руководству городской поликлиники №1 дано дисциплинарное взыскание в виде выговора, - сообщил руководитель Управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев.