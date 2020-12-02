Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению СOVID-19 в РК, за прошедшие сутки, 1 декабря, было зарегистрировано в Казахстане 770 случаев заболевания СOVID-19, из них 29 человек приходится на ЗКО. - Всего в стране подтверждено 133 118 случаев, из них в ЗКО - 8106, - пояснили в МВК РК. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 707 человек, среди которых 967 детей. В стационарах находится – 3 492 пациена. 223 человека находятся в тяжелом состоянии, 32– крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ. Также за прошедшие сутки было зарегистрировано 232 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 119 человек. - С 1 августа зарегистрировано 42 447 случаев, с летальным исходом - 444, всего выздоровели – 30 681 человек, - отметили в МВК РК.