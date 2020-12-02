Иллюстративное фото из архива "МГ" С 1 по 31 декабря этого года на территории Западно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Сайгак». - Основной целью ОПМ является выявление, предупреждение и пресечение фактов охоты на сайгаков, а также оборотом их рогов. С начала года было возбуждено 37 уголовных дел, из которых шесть - за незаконную охоту и 31 за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами, - сообщили в полиции. Так, восемь человек были приговорены к уголовной ответственности, некоторые из них уже отбывают сроки наказания в местах лишения свободы. У правонарушителей полицейские изъяли более двух с половиной тысяч рогов, обнаружили свыше 480 отстреленных туш сайгаков.