В настоящее время специалисты отделения проводят хирургическое лечение по восстановлению слуха, органов обоняния и дыхательных функций, исправлению дефектов и деформаций лица и челюстей. Благодаря достижениям современной микрохирургии, внедрению новых эндоскопических методик, а также других видов физического воздействия, успешно конкурирующих с классическим скальпелем, оперативное лечение становится все более качественным и результативным. - В нашем отделении имеется 25 койко-мест для лечения лор-заболеваний и 25 койко-мест для лечения челюстно-лицевой патологии: из них 30 мест для взрослых больных и 20 для детей. У нас работают 3 врача высшей категории, 3 врача первой категории и 2 врача второй категории, - рассказал. - Ежегодно на базе отделения проводятся мастер-классы с участием коллег из других казахстанских медучреждений и профессоров ближнего и дальнего зарубежья. Многие операции, выполняемые хирургами, лечащими лор-заболевания, признаны работой высшего класса или, как принято говорить, ювелирной работой, так как порой сопряжены с большими рисками касаемо жизни пациента. Среди них особо следует отметить заведующего отделением, хирурга высшей категории Асхата НАДЫРГАЛИЕВА, который являлся стипендиатом президентской программы «Болашак» и прошел обучение за рубежом: в 2011 году в Германии, в 2013 году в Южной Корее, ежегодно повышает профессиональную квалификацию и делится опытом со своими коллегами в ведущих казахстанских и российских медучреждениях. А также отделение известно такими высоквалифицированными специалистами, как Лунара ЕРАЛИЕВА, Динара МУЛДАГАЛИЕВА и Ерлан ИМАНГАЛИЕВ. - В основном причинами сложных лор-патологий являются перенесенные острые респираторные заболевания и травмы. Иногда проводится лечение в несколько этапов хирургического вмешательства, чтобы полноценно восстановить функции пострадавшего органа, - продолжил Асхат НАДЫРГАЛИЕВ. - Например, к нам экстренно поступил подросток из села Жанибек с запущенным гнойным воспалением уха, приведшим к частичной потере слуха. Все начиналось с гнойного отита среднего уха, который в свое время не лечили. Это привело к повреждению барабанной перепонки и снижению слуха. Ребенку провели три операции: на первых двух этапах ему удалили холестеатому (образовавшуюся опухоль), а на последнем этапе установили титановый протез, заменяющий слуховую косточку, который в дальнейшем поможет восстановить слуховую функцию. В отделении также очень часто проводится хирургическое лечение по исправлению дефектов лица, особенно специалисты челюстно-лицевой хирургии прославились выполнением экстренных и плановых сложнейших операций по восстановлению костей челюстей и лицевой части после травм, полученных в быту или при дорожно-транспортных происшествиях. Одними из них являются хирурги Амангельды КАЮПОВ, Алибек УРЫНГАЛИЕВ и Ерлан АБДЫГАЛИЕВ. - Был случай, когда к нам поступила пациентка после ДТП с сильно поврежденным лицом. Кости были не просто переломаны, а раздроблены и ушли вглубь лица. И нам пришлось в экстренном порядке извлекать все фрагменты и буквально возвращать их на положенное место, - поделился Амангельды КАЮПОВ. – Также у нас проводятся плановые операции по исправлению врожденных патологий лица: сквозные расщелины губы и неба и другие. Как-то раз к нам поступил 30-летний пациент, у которого с рождения почти не открывался рот, он с трудом разговаривал и потреблял пищу, испытывая при этом мучительные боли, то есть у него была врожденная патология нижней челюсти. Ему провели пластическую операцию, в результате которой деформированная суставная головка нижней челюсти была заменена на биосовместимый материал, что позволило восстановить подвижность всей нижней челюсти. Слава об успешных результатах эффективного хирургического лечения врачей отделения 7 хирургии идет не только по нашей области, но и за ее пределами. К специалистам обращаются за помощью больные из Атырау, Актобе, Кызылорды и других городов. - К нам можно обратиться за специализированной медицинской помощью в экстренных случаях, по направлению от поликлиники через портал областного здравоохранения, а также, не дожидаясь долго своей очереди, пациенты могут обратиться к нам напрямую за консультацией, полным обследованием и лечением на платной основе. Достаточно позвонить или прийти в регистратуру и записаться на прием, - пояснил Асхат НАДЫРГАЛИЕВ.

На интересующие вопросы специалисты готовы дать ответы в открытой онлайн-конференции. Ответы на заданные вопросы смотрите в комментариях.

Мы находимся по адресу: ул. Савичева, 85, Областная клиническая больница, 10 корпус, отделение 7 хирургии. Тел.: 8 (7112) 26-62-71.

