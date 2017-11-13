ДТП произошло 11 ноября в 21.30 в районе остановки Вторая база, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что водитель "Тойоты" совершил наезд на девушку. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч. 3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - рассказали в пресс-службе ведомства. - В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются. Напомним, наезд на пешехода произошел 11 ноября на проспекте Евразия в районе остановки Вторая база. Девушка от полученных травм скончалась на месте.