По словам директора фонда финансовой поддержки сельского хозяйства ЗКО Арыстана АРСЛАНБАЕВА, в Зеленовском районе это открытие первого убойного пункта через фонд финансовой поддержки. - Как вы все знаете, мы находимся на границе с Российской Федерацией, и основная задача данного кооператива и убойного пункта работать не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Все задачи, поставленные министерством сельского хозяйства перед нами, я думаю, выполнены, - заявил Арыстан АРСЛАНБАЕВ. Николай СУПРУН является членом кооператива «Николай и КО». Он отметил, что первый кредит на приобретение скота они смогли оформить только после регистрации СПК. - Сразу после получения денег начали осваивать их, закупать скот. Дальше поставили на откормочную площадку. В нашем сельскохозяйственном кооперативе насчитывается более 300 голов крупнорогатого скота. Теперь радует, что есть специальный убойный пункт, который будет работать на нас. Это сразу решило множество проблем. То есть не нужно искать, где произвести убой, с такой мощностью нам будет хватать этого цеха даже для местного населения. Потом тут же на месте ветеринар будет выдавать все необходимые справки и документы, к тому же проводить анализы. Основное преимущество - чистота и наличие холодильных камер, - рассказал Николай СУПРУН. Такого же мнения и придерживается еще один член сельскохозяйственного кооператива «Николай и КО» Есен СУНДЕТОВ. - Убой скотины мы будем осуществлять тут и все передовые хозяйства, расположенные неподалеку отсюда. Раньше для этого приходилось даже отвозить скот в Атырау, - пояснил Есен СУНДЕТОВ. Стоит отметить, что убойный цех, расположенный в селе Янайкино Зеленовского района, имеет мощность около двух тонн в сутки. А для местного населения открыто пять новых рабочих мест.