12 ноября в селе Янайкино Зеленовского района состоялось открытие убойного пункта. По словам заместителя руководителя сельского хозяйства Жасулана ХАЛЛИУЛИНА, убойный цех был построен достаточно быстро из легко возводимых строительных материалов. - Стоимость данного убойный пункта составляет 19 миллионов тенге. Это очень выгодно, потому что половину стоимости этого цеха было сделано за счет государства. То есть наше правительство не оставляет сельское хозяйство без внимания и все время выделяет субсидии и финансирует наших предпринимателей, - отметил Жасулан ХАЛЛИУЛИН. – На сегодняшний день действует 180 сельскохозяйственных кооперативов по Западно-Казахстанской области, в них зарегистрировано около 6 тысяч человек. Стоит отметить, что из этого числа сельхозкооперативов 38 занимаются породным преобразованием, 36 откормом и еще 6 работают по молочному направлению. Государство субсидирует не только установленные убойные цеха, но и молокоприемные пункты на 50 процентов от их общей стоимости. Откормленный бычок субсидируется в расчете 20 тысяч тенге за голову, а за каждый литр молока начисляется по 10 тенге субсидий. Все эти работы проводятся в рамках государственной отраслевой программы, развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы. Благодаря этому в республике произошло объединение 500 тысяч мелких агроформирований и личных подсобных хозяйств. Один из членов сельскохозяйственного кооператива «Николай и КО» Малик УРАЗБЕКОВ решил разводить скот в 2016 году. - Вообще у меня есть свое крестьянское хозяйство «Уразбеков», в котором насчитывается 38 голов крупнорогатого скота и 350 овец. Но для того чтобы было легче заниматься откормом животных, решил вступить в кооператив. Потом мне удалось взять кредит на 4 миллиона тенге на очень выгодных условиях - процентная ставка 6%. За один квартал я должен выплачивать около 200 тысяч тенге. Радует, что государство нам помогает, например, создали убойный цех. Теперь никакой волокиты с документами и не нужно везти скот в город, - рассказал Малик УРАЗБЕКОВ.