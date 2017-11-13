Звезды к нам сегодня благосклонны, но это не повод бросать дела и хлопать в ладоши. Для начала наладим отношения с окружающими — поищем компромиссы и научимся доверять людям. Этот совет касается и любовной, и профессиональной сфер — деловые партнеры и поклонники в чем-то похожи, может, их познакомить для разнообразия?
Овен
Овны, сегодня вы способны проконтролировать любую ситуацию. Старайтесь не выдавать оценочных суждений окружающим людям. Все имеют право на маленькие слабости, и вы, кстати, в том числе. Любовная сфера полна чудес, и вот-вот на горизонте появится добрый волшебник с милыми романтическими подарочками.
Телец
Тельцы, сегодня у вас есть шанс проявить себя в сфере финансов. В олигархи вас не запишут, но денежки появятся. Не спешите тратить — вложите «лишние» капиталы в прибыльное дело. У друзей как раз имеются идеи на этот счет. На любовном фронте временное затишье — воспользуйтесь ситуацией и пересчитайте, наконец, поклонников.
Близнецы
Близнецы, не ругайте синоптиков и не ворчите на коллег — погоду и служебные проблемы лучше воспринимать философски. Сегодняшним вечером вы позабудете обо всех неурядицах — возможно, к вам на ужин явятся приятные гости. Не обязательно готовить кушанья на роту солдат — воспитанные визитеры берут лакомства с собой.
Рак
Раки, сегодня удача решила немножко поиграть — ждите подсказок от судьбы. Включайте интуицию, гоните суеверия, и этот день пройдет отлично. Особенно вам повезет в сфере финансовых и деловых отношений. На любовном фронте суматоха, но чтобы не огорчаться из-за ревнивых ухажеров, попробуйте ограничить себя в развлечениях.
Лев
Львы, даже звезды покраснели от удовольствия, когда прочитали гороскоп для вашего знака — сегодня вас ждет потрясающий денек. Тут и любовные приключения, и финансовые сюрпризы, а на десерт — посиделки с друзьями. Еще и на шопинг время останется, но это уж вы как-нибудь сами, на небесах и без магазинов забот хватает.
Дева
Девы, старайтесь пореже прислушиваться к советам окружающих людей — даже ясновидящие иногда ошибаются, что уж говорить о друзьях и знакомых. Занимайтесь делами и потихоньку готовьтесь к вечерним мероприятиям — забав сегодня ожидается много. Любовные приключения тоже будут, но не теряйте голову — ревнивый избранник начеку.
Весы
Весы, проверьте содержание своей копилки — звезды предсказывают много приятных трат. Когда будете бегать по магазинам, оставьте пару купюр на сюрприз для избранника — любимый человек это заслужил. Но это советы на сегодняшний вечер, а пока поспешите на службу — вредный босс не простит даже минутного опоздания.
Скорпион
Скорпионы, не стоит отключать телефон и надеяться на то, что приятели от вас отстанут. Сегодня неугомонные друзья полны идей, и на всех мероприятиях вы должны сыграть главную роль (спорить бесполезно, вы же знаете). На службе ситуация стабильная, но старайтесь набрать побольше визиток от партнеров — вдруг пригодятся.
Стрелец
Стрельцы, попробуйте сегодня встать пораньше и разделаться с хозяйственными проблемами — после обеда будет некогда решать бытовые вопросы. Не верите? Посмотрите в окошко — поклонников все больше и больше. Придется созваниваться с одинокими друзьями и делиться своими ухажерами — не волнуйтесь, на всех хватит.
Козерог
Козероги, сегодня небесные светила предсказывают чудный день. Главное, не лениться и соглашаться на все предложения родственников. Готовьтесь к приему гостей — кое-кто из друзей соскучился по вашей персоне. Оставьте время для воспитательных бесед с детьми, но не стройте из себя великого педагога — чада и так все понимают.
Водолей
Водолеи, проверьте почту — сегодня среди рекламной литературы найдутся и полезные письма. Не спешите отвечать, а хорошенько поразмышляйте над всеми предложениями. В сфере любовных взаимоотношений звезды советуют проявить настойчивость — даже капризные поклонники поддаются дрессировке, главное — знать волшебные слова.
Рыбы
Рыбы, сегодня вы можете не беспокоиться о мнении окружающих людей — все от вас в полном восторге, даже конкуренты. Правда, поклонники ходят какие-то сонные и вялые — может, всю ночь они сражались за вас на дуэли? Не обращайте внимания на ухажеров, лучше займитесь домашними делами — квартира нуждается в генеральной уборке.
