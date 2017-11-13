Участницы форума обсудят вопросы ухода, развития и взаимопомощи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 23 ноября в Атырау съедутся специалисты из разных городов Казахстана, имеющие большой опыт и практические навыки лечения и реабилитации детей-инвалидов. Организатором мероприятия выступит благотворительный фонд "Журектен Журекке". Форум соберет мам особенных детей, имеющих различные заболевания головного и спинного мозга. Планируется, что в ходе мероприятия женщины обменяются опытом реабилитации и лечения детей-инвалидов, а также выслушают советы спикеров. Полученные знания и навыки мамы особенных детей могут применить на практике в ходе мастер-классов.   Форум "Особенный ребенок. Помощь. Уход. Развитие" пройдет в стенах колледжа "Apec PetroTechnic" 23 ноября с 9.00 до 17.00. Мероприятие пройдет в рамках программы "Рухани жангыру" при  поддержке Совета деловых женщин при РПП "Атамекен". К участию в мероприятии приглашаются мамы особенных детей со всей Атырауской области. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке. Количество мест ограничено. Камилла МАЛИК