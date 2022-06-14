«Оптимизировать лишние траты» посоветовал казахстанцам глава Минэкономики
Глава министерства подчеркнул, что логистические проблемы сильно влияют на цены, передаёт Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В кулуарах правительства журналисты обратили внимание министра национальной экономики Алибека Куантырова на то, что большинство казахстанцев тратят более половины зарплаты на продукты.
- К сожалению, это глобальная проблема, если вы посмотрите статистику, она существует в западных странах, США, России, Центральной Азии – практически везде. Это глобальная проблема, вызванная разрывами цепочек поставок, которые начались ещё во время пандемии. Поставки продолжили, но потом сложились эти последние события, – сказал Куантыров.
Глава министерства подчеркнул, что логистические проблемы сильно влияют на цены, и пока рынок до конца не настроится, волатильность цен будет сохраняться.
Журналисты попросили министра дать совет жителям страны, которые не могут приобрести лишнюю пару обуви, поскольку цены сильно взлетели.
- По возможности надо где-то соптимизировать бюджеты и лишние траты. Такие периоды мы уже проходили. И, к сожалению, экономика цикличная, периодически такие вопросы возникают. Мы сейчас не на пике инфляции, пик был в 2015-2016 годах. Сейчас по сравнению с тем, что было последние два-три месяца, она (инфляция – прим. автора) уже должна стабилизироваться, я думаю, нужно просто подождать, – резюмировал глава ведомства.
К слову, бывший министр национальной экономики запомнился казахстанцам, когда сказал, что в месяц его семья тратит на еду 50-60 тысяч тенге.
