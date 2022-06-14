Новый бульвар строится по проспекту Абулхаир хана, от улицы Циолковского до улицы С. Датова и далее до улицы Шолохова, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске строят бульвар за 700 миллионов тенге Фото из архива "МГ" Строительство нового зелёного бульвара началось летом прошлого года. Объект был переходящим и планировалось завершить его 30 октября 2022 года. Однако городские власти решили ускорить темпы работ и презентовать его ко Дню города. По словам заведующего сектором благоустройства отдела ЖКХ Уральска Абылая Нурмакова, при строительстве бульвара предусмотрена парковка, площадь которой будет составлять около 3 200 квадратных метров.
– На 13 тысячах квадратных метров укладывается брусчатка. Также будут установлены перголы (навес из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от палящего солнца - прим. автора), аркады, детских и спортивных площадок, скамеек, урн и освещения, посадка деревьев и цветов. Чтобы не пилить существующие деревья, мы решили установить там скамейки круглой формы. Живая изгородь также не пострадала. Строительством занимается местная компания ТОО «Ануш курылыс». Очень надеемся, что бульвар станет излюбленным местом досуга наших уральцев, - рассказал Абылай Нурмаков.
Стоимость проекта составляет 700 миллионов тенге. Отметим, что ранее по проспекту Абулхаир хана, в районе магазина «Жайык» располагался стихийный рынок, который вызывал множество нареканий со стороны горожан. Здесь прямо с земли шла реализация мяса, рыбы, овощей и фруктов. Людей возмущала антисанитария на прилегающей территории.