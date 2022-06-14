Общая протяженность дороги составляет 277 километров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Движение на большей части трассы Атыра-Астрахань планируют открыть в этом году Полномасштабными дорожно-строительными работами охвачена трасса Атырау - Астрахань. По информации АО «НК «КазАвтоЖол», общая её протяженность составляет 277 километров. На 60 километрах уже открыто движение по асфальтобетонному покрытию. Сейчас идёт реконструкция 217 километров дороги. Трассу разделили на четыре участка. Задействовано более 400 единиц техники и свыше 500 дорожных рабочих. До реконструкции трасса Атырау-Астрахань относилась к третьей технической категории. Сейчас её переводят во вторую категорию. Общая ширина будет составлять девять метров. Движение на большей части трассы планируется открыть в 2022 году. Полное открытие состоится до конца 2023 года. Стоимость реконструкции составляет 30 миллиардов тенге. К слову, что в Атырауской области отсутствуют щебеночные карьеры. Соответственно, весь объём дорожно-строительных материалов завозятся из других регионов. Материалы доставляются с соседней Актюбинской области. Напомним, казахстанцы обратили свое внимание на проблему автодороги Атырау - Астрахань в 2016 году. Тогда эту трассу раскритиковал российский актер и шоумен Станислав Ярушин. Он сказал: «такой ужасной дороги в жизни не видел». В МИИР сразу отреагировали на эти слова и сообщили, что в 2021 году сдадут участки протяжённостью 92 километра. Остальные работы на оставшихся 185 километров планируется завершить в 2022 году. В апреле этого года Ускенбаев поручил подчинённым оставаться на дороге Атырау - Астрахань до завершения реконструкции. Фото предоставлено АО «НК «КазАвтоЖол»