Об этом сказал глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Нацбанк на конец 2022 года прогнозирует инфляцию на уровне 13-15%.
- Ожидается некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары, который будет сдерживаться регулируемым ростом цен на ГСМ. Инфляция платных услуг будет замедляться на фоне высокой базы 2021 года. Отмечаем риски удорожания цен на регулируемые коммунальные услуги после завершения моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги на фоне повышенных инфляционных ожиданий, - сказал Приматов.
В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5%. Ранее президент поручил вернуть инфляцию в целевой коридор.