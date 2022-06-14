– Вещества направили на экспертизу и по заключениям специалистов в пакетиках находились 990 граммов мефедрона и 182 грамма гашиша. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты весы, девять упаковок изоленты, две упаковки скотча, пять полиэтиленовых пакетов для расфасовки, рулон полиэтиленовых пакетов, - рассказали в полиции.

Фото предоставлено ДП ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, во время проведения ОПМ стражи порядка задержали 28-летнего мужчину, который на крыше гаража хранил несколько полиэтиленовых пакетов с наркотиками.К слову, объём изъятых наркотиков считается как особо крупный. Ведётся досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами».Фото предоставлено ДП ЗКО