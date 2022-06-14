1,5 миллиарда тенге выделили на озеленение Уральска

Эта сумма рассчитана на три года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Как рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТиАД Жанболат Хайржан, на озеленение города выделено 1,5 миллиарда тенге, эта сумма будет разделена на последующие три года. Другими словами, ежегодно на посадку зелёных насаждений и клумб подрядчик будет получать по 518 миллионов тенге.

Вместе с тем, по договору подрядная организация должна установить и содержать 40 автоматических оросительных систем на клумбах, а также высадить газоны на 50 тысячах квадратных метрах на обочинах автодорог, посадить газоны на перекрёстках и возле достопримечательностей города обустроить так называемые альпийские горки - небольшая имитация горного пейзажа, в центре которого расположены один или несколько камней, используя при этом декоративные камни. Также подрядчик должен высадить деревья и поливать их.

– Во-первых, мы ни в коем случае не скрываем сумму, выделенную на озеленение города. Информация о проведённых тендерах, суммы, поставщики находятся в свободном доступе на портале электронных госзакупок и ознакомиться с конкурсами может любой пользователь. Во-вторых, заказчиком работ по озеленению города выступает отдел ЖКХ, тендерные процедуры проходили способом открытого конкурса, в котором изъявили желание принять участие два потенциальных поставщика. Победителем было признано ТОО «Шымкент жасыл кала», на три года выделено 1,5 миллиарда тенге. Эта сумма разделена по годам, то есть по 518 миллионов. Победитель предложил свою цену и соответственно сумма госзаказа составила почти 1,4 миллиарда тенге, это так же сумма договора на три года.

Стоит отметить, что у портала госзакупок есть собственная фильтрация в виде показателя финансовой устойчивости участников, сведения формируются по данным комитета госдоходов. Другими словами, любое желающее ТОО не может принимать участие в госзакупках, тем более когда сумма превышает один миллиард тенге.

– Так как отдел ЖКХ является заказчиком, мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы обязательства по договору исполнялись качественно. Тем более у отдела ЖКХ уже есть опыт по признанию поставщиков и потенциальных поставщиков недобросовестными участниками госзакупок, в случае если они нарушают условия договора и требования конкурсной документации, - заключил Жанболат Хайржан.

Так, на территории Уральска есть 44 клумбы, общая площадь которых составляет 28 тысяч квадратных метров. На сегодня на 13 участках высажены многолетние и однолетние цветы - бархатцы, петуния, ценария, герань и другие.

– По договору так же будут выполняться такие работы как разработка эскизного проекта цветников, обработка клумб и растений химическими препаратами от болезней и вредителей. В случае гибели цветов после посадки, подрядчик в течение 30 дней без предупреждения обязан восстановить их за свой счёт. Компания должна обеспечивать жизнеспособность цветов на всех клумбах, слабые и больные растения должны быть посыпаны удобрениями за счёт самого подрядчика, а при необходимости заменять грунт цветников до 10 тысяч квадратных метров, - рассказал Жанболат Хайржан.

Напомним, в прошлом году озеленением города занималось КХ «Улановы», однако компанию признали недобросовестным подрядчиком. Между тем руководитель КХ Елена Уланова заявила, чтоОна отметила, чтопредприятие охватило перечень работ по 22 объектам и выполнило работы в соответствии с технической спецификации.1) Депо пожарников; 2) улица С. Датова, напротив поликлиники №2; 3) проспект Абулхаирхана (бассейн Жайык самалы); 4) улица С. Датова (автовокзал); 5) проспект Абулхаирхана остановка Ханшайым; 6) Акимат ЗКО; 7) Акимат Уральска; 8) площадь Победы; 9) площадь Маметова; 10) АТИСО; 11) Обилиск; 12) сквер Афганцев Мемориал славы.1) проспектНазарбаева (детская стоматология); 2) улица Курмангазы-Измайлова «Павлин»; 3) остановка 8-я школа (проспект Абая дом 119); 4) сквер набережной «Урал»; 5) улица Жангир хана пост кольцо; 6) Маслихат, памятник С. Датова; 7) Конкина - Есенжанова; 8) сквер Лермонтова.