ДТП произошло второго июня примерно в 21:00, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Велосипедист попал под колёса легковушки в Уральске Велосипедист попал под колёса Lada Priora на пересечении улиц Пугачева и Исатай-Махамбета. Тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что, предположительно, велосипедист был в нетрезвом состоянии. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО проинформировали, что мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, колотую рану затылочной области. Сегодня, 14 июня, в облздраве рассказали, что велосипедист скончался.
- Ему провели сложную операцию. Однако пациент получил травмы, несовместимые с жизнью. Врачи сделали все возможное, - отметили в ведомстве.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному факту ведётся досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Департамент напоминает водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения.