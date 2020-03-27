Неизвестные сняли с автомашины двери и передние сидения, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске снова сняли двери и сиденья с Toyota Camry В мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что с автомашины неизвестные сняли двери и сиденья. Машина была припаркована напротив ворот частного дома. — Будьте осторожны. Машину обокрали, хозяин не загнал ее во двор, — говорится в голосовом сообщении. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что от жителя города поступило заявление о краже. Однако иные подробности озвучивать отказались. Напомним, это не первый подобный случай. Так, 19 ноября по улице Хусаинова, в районе ТРК «Сити Центр», у припаркованной во дворе автомашины Toyota Camry преступники сняли все двери и сиденья. При этом на машине нет ни одной царапины. В автомобиле была установлена сигнализация. К слову, преступление до сих пор остается не раскрытым.
Фото предоставлено очевидцами