Как вести себя казахстанцам в период режима ЧП

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 26 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 121. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.