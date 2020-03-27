До четырех тонн дезинфицирующего вещества распылили сегодня военнослужащие РГП "Запад", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.  В Атырау военные приступили к дезинфекции парков и детских площадок В нефтяной столице продолжается широкомасштабная акция  по обработке общественных мест города. В работах задействовано около сотни военнослужащих Регионального командования "Запад". Ежедневно они обрабатывают специальным раствором территорию 7-8 объектов. Во время второго дня акции  была продезифицирована территория ЦОНов, парков, скверов и детских площадок. - Ежедневно акимат города Атырау определяет около 10 объектов для дезинфекции, в день мы обрабатываем до 7-8 объектов. В обработке используем раствор "Рубеж", основной составляющей его является хлор и другие добавки. Он абсолютно безвреден для людей, животных и птиц, рассказал офицер отдела войск радиационной и химической, биологической защиты РГП "Запад" Сафр Фазылов. Отметим, что завтра военнослужащие планируют продезинфицировать территорию крупных торговых центров Атырау. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 26 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 121. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.