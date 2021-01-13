В ноябре прошлого года он был осужден на три года лишения свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Осужденного за половое сношение с несовершеннолетней актюбинского Ромео выпустили на свободу Фото со страницы в Facebook Немолчиkz В пресс-службе Актюбинского облсуда сообщили, что 17-летнего студента актюбинского колледжа 24 ноября 2020 года приговорили к 3 годам лишения свободы за половое сношение со своей 15-летней возлюбленной. Как стало известно, девушка и парень полюбили друг друга, встречались. По обоюдному согласию вступили в интимную связь. Летом влюблённые сбежали из дома к бабушке. Их вернули, но они сбежали снова. Когда их нашли, мама девочки потребовала провести экспертизу, юношу арестовали. Позже, как сообщили в фонде "Немолчиkz", мама девочки пожалела о своем требовании, родные влюбленных были согласны на свадьбу, но закон юношу посадили, с сентября 2020 года он был под следствием, а 24 ноября ему вынесли приговор - 3 года лишения свободы. Суд учел, что подсудимый ранее не судим, положительно характеризуется, примирился с потерпевшей, потерпевшая и ее законный представитель претензий к нему не имеют, и просили суд оставить его на свободе. 13 января стало известно, что юношу выпустили. - Его вина в неоднократном совершении полового сношения с несовершеннолетней 2005 года рождения полностью доказана, действия квалифицированы правильно, и суд назначил наказание, предусмотренное санкцией статьи УК. Вместе с тем, закон допускает назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией, если есть исключительные смягчающие обстоятельства (ст.55 ч.4 УК). Судебная коллегия признала такими обстоятельствами несовершеннолетний возраст осужденного, его раскаяние, положительную характеристику, мнение потерпевшей и ее законного представителя. Вместо 3 лет колонии суд назначил осужденному 1,5 года ограничения свободы и освободил его из-под стражи, - говорится в сообщении Актюбинского областного суда. Фарида ЗАРИП