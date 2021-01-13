Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за мелкое хулиганство, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Драка продавцов с покупателем попала на видео в Уральске Драка продавцов с покупателем произошла вчера, 12 января, в 12.00 в магазине "Сказка". Между женщинами начался конфликт, который позже перерос в драку. Видео потасовки моментально разлетелось в социальных сетях. Заместитель начальника управления полиции Уральска Жантемир Иманалиев рассказал, что поступили заявления от всех участников инцидента. – В отношении 50-летней жительницы Уральска (покупательница - прим. автора) начато административное дело по статье "Мелкое хулиганство". К слову, она ранее уже привлекалась к ответственности по такой же статье. Женщина состоит на учете в центре психического здоровья ЗКО. В данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия, назначена экспертиза, ущерб устанавливается, - отметил Жантемир Иманалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.