За последние четыре года по фактам взяточничества к ответственности привлекли 54 человека, 23 из которых приговорили к реальным срокам заключения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в управлении превенции и добропорядочности Актюбинской области, за последние четыре года по фактам взяточничества к ответственности привлечено 54 человека, из них к лишению свободы приговорили 23 человека. 31 взяточник оштрафован на общую сумму в 200 млн тенге.

Среди осужденных за коррупционные преступления числятся 32 сотрудника правоохранительных органов, из которых 18 сотрудников осуждены именно за факты взяточничества.

К примеру, за получение взятки были осуждены к штрафам в размере 49 млн тенге начальник Актюбинского управления Западного регионального военно-следственного управления МВД РК и к штрафу в размере 2,3 млн тенге следователь этого же управления.

Немало осужденных за коррупционные преступления, в том числе и за взяточничество. Это 18 руководителей государственных органов и 7 руководителей квазигосударственного сектора.

К примеру, приговорен за взяточничество к четырем годам лишения свободы заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области.

Также приговором суда за получение взятки назначен штраф в размере 36 млн тенге начальнику Шалкарской дистанции пути филиала Нацкомпании «КТЖ» Актюбинского отделения магистральной сети.

– В Казахстане усилилась ответственность лиц, намеренно занимающихся подкупом должностных лиц, либо выступающих посредниками при договорах, передаче незаконного вознаграждения. В Актюбинской области за дачу взятки уже осуждены 14 граждан. К примеру, признан виновным и привлечен к штрафу в сумме 200 тысяч тенге гражданин, который на автомобильной дороге Самара-Шымкент дал должностному лицу – главному специалисту Инспекции транспортного контроля по Актюбинской области взятку в сумме 20 тысяч тенге за беспрепятственный проезд его автомобиля с грузом арбузов, вес которых превышал разрешенные параметры. Также признана виновной с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч тенге жительница, которая перечислила на карточный счет сотрудника полиции 10 тысяч тенге за непривлечение к административной ответственности по нарушению карантинных мер, - сообщил руководитель департамента антикоррупционной службы по Актюбинской области Бауыржан Балгабеков

Если ранее за дачу взятки в значительном размере максимальная мера наказания составляла до пяти лет лишения свободы и данное деяние признавалось преступлением средней тяжести, то теперь верхний порог наказания увеличен до семи лет, что автоматически относит это преступление к категории тяжких. Это запрет условно-досрочного освобождения и невозможность отбытия наказания сразу в колонии минимальной безопасности.

Кроме увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры кратных штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.

– К примеру, если лицо осуждено за дачу взятки в сумме 100 тысяч тенге, то минимальный штраф, который может быть назначен ему судом, с учетом минимального размера увеличенного кратного штрафа, составляет до двадцатикратного размера взятки, то есть два миллиона тенге. Ранее минимальный штраф составлял один миллион тенге. Граждане должны понимать серьезность принимаемых мер и осознавать реальную уголовную ответственность за попытки подкупа госслужащих, - отмечает Бауыржан Балгабеков.

