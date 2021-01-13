Коммунальные службы продолжают очищать город от снега, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Все делается для уральцев: коммунальщики рассказали, почему не сразу чистят снег с дорог Зима в самом разгаре и по прогнозам синоптиков ближайшие несколько дней в городе будет идти снег. В редакцию "МГ" продолжают поступать жалобы от возмущенных жителей города, которые не довольны работой коммунальных служб. – Сколько уже можно это терпеть? Боимся на улицу выйти, чтобы не увязнуть по колено в снегу. Каждый год одно и то же! - возмущается пенсионерка Валентина Михайловна. Житель города Жаксылык отметил, что несколько раз подавал заявку в службу 109 с просьбой вывести снег. - На окраинах города вообще не убирают, сколько раз мы уже обращались в акимат. Бесполезно. Иногда в центре тяжело ходить, не говоря уже про наш район, - говорит мужчина. Справедливости ради, стоит отметить что далеко не все наши сограждане столь пессимистично настроены. - Я считаю, что надо с пониманием к этому относиться. У нас во дворе все хорошо, снег убирают вовремя,  город постоянно растёт, убирать всё тяжелее и тяжелее. Понимаем, что не хватает техники и людей, - поделился житель города Сергей. В пресс-службе акима города сообщили, что 12 января коммунальные службы Уральска проводили уборку улиц и тротуаров в усиленном режиме. В первую очередь очистили от снега тротуары, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. На улицах города трудились более 330 дорожных рабочих, а общее количество техники составило 161 единицу. Всего за пределы города было вывезено более 199 тысяч кубометров снега. Для сравнения за аналогичный период в прошлом году коммунальные службы вывезли из города около 60 тысяч кубометров снега. В пресс-службе акима, подчёркивают, что снег был вывезен не только с центральных улиц, но и из других районов города. Шамиль СУЛТАНОВ