Donerium park расположен в центре старого Уральска - в районе остановки «Пединститут». Уютный зал в европейском стиле и приглушенный свет располагают к комфортному отдыху. Здесь наслаждаются едой и напитками люди разных возрастов, в компании друзей, с коллегами и целыми семьями. Турецкая кухня - одна из богатых кухонь мира благодаря огромнейшему многообразию и особенностям блюд. Ассорти кебаб, пиде ассорти, пиде с сыром, донер искендер и многое другое предлагают повара кафе.- Перед тем, как приготовить то или иное мясное блюдо, мы предлагаем посетителям самим выбрать мясо. У турков не принято мариновать мясо в уксусе или майонезе, а ценится прежде всего натуральность приготовляемого продукта, как впрочем, и в приготовлении всех блюд турецкой кухни, - сказала владелица кафе Donerium park Альбина ШАРИПОВА. Стейки, рубленое мясо на шпажках, мясной фарш на шампурах, мясо на ребрышках и куриные крылышки – все в меру приправленное специальными турецкими специями. Заготовки для приготовления даже в сыром виде выглядят настолько аппетитными, что уже хочется их попробовать.На приготовление одного блюда уходит в среднем полчаса. А вот и ассорти кебаб, в котором много мяса, много зелени и овощей: урфа кебаб и адана кебаб (разновидности шашлыков из мясного фарша), а также искендер кебаб (мясо, нарезанное тонкими пластинами). К блюдам подают питу – турецкий дутый лаваш с кунжутом и турецкий густой йогурт.К мясным блюдам из напитков лучше всего подходит кисломолочный айран, который, кстати, готовят здесь же, в кафе. Этот напиток славится своим приятным солоноватым вкусом и утоляет жажду.Кебаб – это ароматное блюдо, вкус которого приправы не заглушают, а наоборот, придают незабываемую изюминку настоящему вкусу жареного мяса.Пиде – это своего рода турецкие пиццы в форме лодочек с сырной начинкой и ассорти (мясной фарш, сыр и мелко порубленное мясо). Угощение выше всех похвал. Стоит отметить, что все блюда халяль, то есть готовятся только из тех продуктов, которые разрешены в исламе.На десерт здесь можно заказать чай и турецкие сладости - реванье, тирамису и шоколадный кекс, которые просто таят во рту.Любителям кофе в Donerium park подают этот напиток, сваренный по-турецки, в маленькой чашечке. Пить его нужно, конечно же, только горячим, чтобы прочувствовать пикантную горчинку и аромат.- В нашем кафе все блюда готовятся под руководством опытного турецкого шеф-повара, который хранит секреты приготовления и с особой любовью и почтением относится к таинству турецкой кухни. Мы очень рады доставлять наслаждение от вкусной еды и приглашаем всех уральцев и гостей города посетить наше кафе. Вы останетесь довольны, – говорит Альбина ШАРИПОВА. Также вы можете заказать блюда кафе Donerium park на дом. При заказе на сумму свыше 3000 тенге доставка бесплатно.На правах рекламы.