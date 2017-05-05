Ветеранам Великой Отечественной Войны и инвалидам ВОВ, а также вдовам погибших во время войны солдат и ветеранам войны в Афганистане ежемесячно выплачивается по 15 тысяч тенге на оплату коммунальных платежей. - Ветеранам и инвалидам ВОВ выдаются бесплатные путевки санаторно-курортного лечения, продуктовые сертификаты и организуются праздничные обеды, в том числе и за счет спонсоров, - рассказал руководитель управления координации занятости и социальных программ по Атырауской области Еркин ШПАНОВ. – 9 Мая в Атырау в парке «Победы» и в районах области будет организовано возложение цветов к Вечному огню и праздничный обед для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны. По словам Еркина ШПАНОВА, частные компании довольно часто оказывают спонсорскую помощь и берут шефство над ветеранами, что довольно сильно облегчает их быт. В ТОО «Спецавтобаза», предприятии занимающемся санитарной очисткой города, в преддверии 9 Мая выдали денежную помощь и подарки трем ветеранам тыла, ранее работавшим на этом предприятии. Для них была организована экскурсия по предприятию и накрыт праздничный дастархан.- Мы стараемся оказывать помощь нашим ветеранам, поздравляем их со всеми праздниками, - рассказал директор ТОО «Спецавтобаза» Самат ТУРНИЯЗОВ. – Они в свою очередь оказывают нам помощь своими советами в организации работы, у них есть большой опыт, который глупо не использовать. К слову, всем тыловикам в Атырауской области ежемесячно за счет месячного бюджета выделяется 10 тысяч тенге в счет погашения счетов за коммунальные услуги.