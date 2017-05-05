Об этом уже экс-начальник рыбоохраны сообщил сегодня в ходе очередного заседания координационного штаба по борьбе с браконьерством. 2 мая Мурат ЕРМЕККАЛИЕВ направил заявление об увольнении по собственному желанию в Министерство сельского хозяйства. - Никто на меня никакого внимания не оказывал, это мое решение. Дело в том, что во время нашей работы были серьезные претензии не только к инспекции, но и лично ко мне, как к руководителю координационного штаба, - сообщил Мурат ЕРМЕККАЛИЕВ. Спикер также напомнил, что двое сотрудников инспекции грубо нарушили этические нормы в ходе работы. Упущением был и факт незаконного вылова и провоза крупной партии осетровых на территорию России. - Также на мое решение сыграла и сложная ситуация в Курмангазинском районе с лимитодержателем ТОО "Аксу Кигаш", - заключил Мурат ЕРМЕККАЛИЕВ. Напомним, что на посту начальника областной инспекции лесного хозяйства и животного мира уже экс-координатор штаба по борьбе с браконьерством проработал 3 года и 8 месяцев.