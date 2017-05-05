В бывшей гардеробной акимата Уральска сейчас делают ремонт. В начале июня здесь заработают сразу 13 окошек со специалистами отдела архитектуры, земельных отношений, предпринимательства и других. - Сейчас, вы сами видите, в каких условиях людям приходится сначала найти нужный кабинет, затем стоять в очереди. В очередях люди начинают ругаться, запутавшись, кто за кем стоит. Отдел земельных отношений находится в подвале, летом там бывает очень душно, - рассказал руководитель аппарата акимата Уральска Сакен НУРТАЗАЕВ. - В начале июня мы запустим "Доступный акимат". Принцип работы будет следующим: при входе посетители проходят досмотр, после чего консультант узнает к какому специалисту их направить, выдает талон (очередь будет электронной - прим.автора), далее посетителю лишь останется дождаться своей очереди. Для удобства в операционном зале будут установлены кондиционеры, диспенсеры с водой и кофе-машины. За каждым окошком, а их будет 13, прием будут осуществлять специалисты отделов акимата. По словам Сакена НУРТАЗАЕВА, сделано это по поручению акима области совместно с департаментом по противодействию коррупции для того, чтобы исключить коррупционные риски, сделать получаемую услугу доступнее, качественнее и комфортнее. - Сразу следует разграничить, здесь будут предоставляться только те услуги, которые и ранее предоставлялись только специалистами акимата. С ЦОНом путать не надо, - отметили в акимате.Планируется, что "Доступный акимат" будет выглядеть именно так.