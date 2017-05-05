Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель директора областной многопрофильной детской больницы Александр ГЕХМАН, с начала года к ним обратилось порядка 3 тысяч детей. - Мы отмечаем рост детского травматизма на 22%. На первом месте бытовой травматизм - 50%, на втором месте уличные травмы - 25%, следующую ступень занимают школьные травмы, - сказал Александр ГЕХМАН. В области с начала нынешнего года 41 ребенок получил травмы в ДТП. - Было госпитализировано 252 ребенка, это порядка 10% из всех обратившихся детей к нам с травмами. Травмункт у нас один, по районам оказывается определенная помощь, но основная нагрузка приходится на нашу больницу, - рассказал заместитель директора областной многопрофильной детской больницы. Замдиректора больницы также отметил, что увеличилось число пострадавших из-за жестокого обращения к детям. На сегодня насчитывается 41 случай жестокого обращения, в них пострадали 21 ребенок и 20 подростков. Пострадавших вследствие уличных драк зарегистрировано более 20-ти несовершеннолетних. Кроме того, было госпитализировано 7 детей с ножевыми ранениями, возраст их, в основном, 16-17 лет. Пятеро детей были избиты одноклассниками или другими школьниками, такое же количество детей избито собственными родителями.