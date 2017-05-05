Как пояснили в управлении областного здравоохранения, в основном, это подростки 16-17 лет, которые получили ранения во время драк, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель директора областной многопрофильной детской больницы Александр ГЕХМАН, с начала года к ним обратилось порядка 3 тысяч детей. - Мы отмечаем рост детского травматизма на 22%. На первом месте бытовой травматизм - 50%, на втором месте уличные травмы - 25%, следующую ступень занимают школьные травмы, - сказал Александр ГЕХМАН. В области с начала нынешнего года 41 ребенок получил травмы в ДТП. -  Было госпитализировано 252 ребенка, это порядка 10% из всех обратившихся детей к нам с травмами. Травмункт у нас один, по районам оказывается определенная помощь, но основная нагрузка приходится на нашу больницу, - рассказал заместитель директора областной многопрофильной детской больницы. Замдиректора больницы также отметил, что увеличилось число пострадавших из-за жестокого обращения к детям. На сегодня насчитывается 41 случай жестокого обращения, в них пострадали 21 ребенок и 20 подростков. Пострадавших вследствие уличных драк зарегистрировано более 20-ти несовершеннолетних. Кроме того, было госпитализировано 7 детей с ножевыми ранениями, возраст их, в основном, 16-17 лет. Пятеро детей были избиты одноклассниками или другими школьниками, такое же количество детей избито собственными родителями. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА