С целью безопасного проведения марафона движение транспорта будет временно ограничено на улицах Шарипова, Карымсакова и проспекте Азаттык с 9:30 до 11:00 часов и на проспектах К.Сатпаева и Абулхаир хана с 9:30 до 13:30 часов. - Просим вас заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к вводимым ограничениям движения транспорта, - говорится в сообщении, распространенном городским акиматом.