30 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Уральске

Пожар произошел 5 мая около 16 часов в многоэтажке по улице Ихсанова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 78wb9MAikQE Как сообщили в пресс-службе службы пожаротушения ДЧС ЗКО, на пульт пожарных поступил сигнал о том, что на третьем этаже пятиэтажного дома горит обшивка балкона и личные вещи. - Пожарные эвакуировали из дома 30 человек, из них двое детей. Площадь пожара составила 20 кв. м. На пожар выезжали три единицы техники и 9 человек личного состава, - пояснили в пресс-службе службы пожаротушения ДЧС ЗКО. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.