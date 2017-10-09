Ведущий автомобильный бренд Toyota будет поддерживать НПК РК в продвижении паралимпийского спорта и его ценностей в Казахстане. Главные из них – это стремление создавать возможности для паралимпийских атлетов, вдохновлять и восхищать мир. На практике это означает, что «Тойота Мотор Казахстан» будет принимать активное участие в масштабных информационных проектах по развитию паралимпийского движения, в рамках которых мы узнаем яркие, вдохновляющие истории спортсменов, выдержавших тяжелые жизненные испытания, одерживающих победу не только в спортивных соревнованиях, но и в ежедневной жизни.В рамках сотрудничества компания будет оказывать всяческую поддержку Национальному Паралимпийскому Комитету и команде, в том числе предоставлять автомобили Toyota для нужд НПК с ежегодным последующим обновлением автопарка. Toyota и НПК будут продвигать бренд казахстанской паралимпийской сборной на Зимних паралимпийских играх в Пьхенгачанге в 2018 году, на Летних паралимпийских играх в Токио в 2020 году, а также на других спортивных соревнованиях международного уровня до 2024 года.- Мы в Toyota стремимся внести свой вклад в создание общества, где каждый имеет равные возможности. Мы хотим, чтобы мобильность была не препятствием, а возможностью реализовать свою мечту. В трудные времена спорт дарит надежду и цель, побуждая нас никогда не сдаваться. Спорт объединяет всех нас. Спортсмены Паралимпийского движения демонстрируют мужество и решительность, доказывая всем, что нет ничего невозможного. Паралимпийское движение – это мост, который связывает спорт с общественным сознанием, развенчивает стереотипы и обеспечивает равенство. Мы твердо убеждены, что наше партнерство с НПК приведет нас к новым достижениям и значительному вкладу в развитие общества, - рассказалВ свою очередь,подчеркнул важность поддержки казахстанского спорта. - Мы очень рады, что Toyota в партнерстве с НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане. Ценности компании Toyota очень близки паралиймпийским ценностям – сделать мир лучше для всех людей. Для этого и существует спорт — он объединяет людей из самых разных сфер жизни, он делает всех нас равными, и он помогает нам становиться лучше. Благодарим наших партнеров за участие и поддержку! - отметил Кайрат Боранбаев. Новости Компаний.