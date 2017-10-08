Маршрут велопробега пролегал по центральным улицам города. В общей сложности участники преодолели дистанцию в 9,5 километров. Самому старшему велосипедисту перевалило за 60 лет, самым маленьким велосипедистом, принявшим участие в побеге, стал шестилетний житель города Атырау. -Это очень хорошее мероприятие. Мы будем всячески поощрять подобные акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Ко дню города запланировано множество спортивных мероприятий, это различные соревнования, первенства и открытие спортивных объектов. - рассказал аким области Нурлан НОГАЕВ, который также принял участие в велопробеге. По результатам пробега были выбраны победители в нескольких номинациях, таких как самый быстрый велосипедист, самый старший и самый младший участники, самая спортивная семья и самый креативный велосипед. Все они получили грамоты и поощрительные призы от организаторов.Дана РАХМЕТОВА