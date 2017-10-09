Иллюстративное фото из архива "МГ" 7 октября в 22.46 во время патрулирования к войсковому наряду в составе начальника патруля, рядового Максима АЛЕКСЕЕВА, патрульных рядовых Павла ИВАНОВА и Алмасбека АМАНГЕЛЬДЫУЛЫ обратилась молодая девушка, которая сообщила, что ее изнасиловали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе аптечного склада «Талап», расположенного по улице Поповича, 7, был задержан молодой человек. Потерпевшая опознала насильника, при досмотре у него был обнаружен нож. Задержанный для дальнейшего разбирательства был передан сотрудникам УВД г.Уральска. За проявленную бдительность и профессионализм военнослужащие были поощрены командиром воинской части.