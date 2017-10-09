Иллюстративное фото с сайта avizinfo.kz О своих впечатлениях после пребывания в Атырау житель Петропавловска поделился в одном из пабликов социальной сети Facebook. - По работе выехал в Атырау. Нефтяная столица Казахстана, как мне казалось, должна быть городом-сказкой, особенно для меня, жителя Северного Казахстана, где нет ни нефти, ни какого-либо крупного производства. В Атырау меня встретил старый, страшный ж/д вокзал, рядом страшная автостанция, грязные улицы, разбитые стеклянные остановки, повсюду мусор, разбитые бордюры, тротуары в ямах. Но я не отчаялся, ведь в каждом городе есть такие районы, - написал Азмат БАЙКЕНОВ. Далее молодой человек направился в центр города на площадь Исатая и Махамбета, которая поразила его своей красотой и большой территорией. Но стоило парню пройти 500 метров по второстепенной улице, как его встретила свора бродячих собак и заросли камыша. - Огромное количество частных домов, мусор просто лежит свалкой под заборами. Было обидно видеть такое, ведь я думал, что есть хоть где-то в нашей стране города, где люди живут достойно, в чистом и процветающем городе с достойными зарплатами и не нуждаются ни в чем. Почему-то я думал, что так живут в Атырау, что бензин и газ здесь дешевый, хорошие дороги, чисто. Как же я ошибался, тут все так же, как и везде - разруха, - пишет далее житель Петропавловска. Полюбовавшись центром нефтяной столицы, рабочий из Северного Казахстана отправился в район, что расположен в 250 км от Атырау. Ехать парню пришлось по трассе Астрахань – Атырау. По словам молодого человека, вдоль дороги стояли нефтяные "качалки", а дорога была просто ужасной - пробоины, дыры, вмятины в асфальте. -Как качая нефть, эти магнаты не отремонтировали дорогу? Я не понимаю, в нефтяной столице цены на бензин и газ такие же как везде – высокие. Зарплаты у людей такие же маленькие, автобусы ходят с перебоями, в час пик не войдешь, море таксистов, - возмущается казахстанец. - Не в обиду атырауцам, что я понаписал о вашем городе, он, безусловно, хороший и люди здесь добрые, просто жаль, что ни копейки этот город от нефти не получает, что уже говорить о других городах.