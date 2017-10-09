Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заведующий организационным отделом акимата Чингирлауского района Ерсаин ШАИМБЕТОВ, 8 октября в 17.15 произошло ДТП на 503 километре трассы Самара-Шымкент. -26-летнний парень не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля марки "Тойота". На месте ДТП погиб водитель и двое парней 27 и 25 лет. Кроме того, с места ДТП доставлена 45-летняя женщина с трехлетним ребенком в больницу села Хобда. Еще один пострадавший 24-летний парень был доставлен в Сырымскую центральную районную больницу, - сообщил Ерсаин ШАИМБЕТОВ. Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, с места ДТП в Сырымскую ЦРБ был доставлен парень с множественными переломами. -У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы, закрытый перелом таза с повреждением тазовых органов, - отметили в управлении здравоохранении ЗКО. Другие подробности выясняются.