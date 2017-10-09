Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя ЖКХ г. Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, в 2018 году планируется отремонтировать столько же улиц, сколько и в этом году. - На городской баланс было передано еще несколько дорог, и теперь их количество увеличилось с 503 километров до 616. Из них 320 километров имеют только общегрунтовое основание и 296 - асфальтобетонное покрытие, - пояснил Мухамбеткалиев. К Уральским стали относиться дорога к поселку Ветелки и объездная трасса в районе поселка Деркул.