Иллюстративное фото с сайта atyrau.gov.kz Назначения прошли сегодня, 9 октября, в ходе актива области с участием главы региона Нурлана НОГАЕВА. Так, на должность руководителя управления финансов был назначен 26-летний Нурсултан БИСЕМБИЕВ, ранее занимавший должность заместителя того же управления. Нурсултан БИСЕМБИЕВ имеет красный диплом бухгалтера-аудитора и экономиста. С 2013 по 2017 годы занимал разные должности в Атырауской областной ревизионной комиссии от оператора до главного инспектора - ревизора. В мае 2017 года был назначен на должность заместителя руководителя управления финансов акимата Атырауской области. Руководителем управления сельского хозяйства Атырауской области был назначен 58-летний Максот МУКАНОВ. Максот Сайполович МУКАНОВ имеет диплом экономиста-организатора сельскохозяйственного производства. Трудовую деятельность начал в 1982 году старшим экономистом совхоза имени Абая Кызылкогинского района. Затем работал главным экономистом совхоза имени «Комсомол», заместителем председателя районного сельскохозяйственного объединения, председателем районной комиссии планирования, председателем комитета экономики районной администрации, заведующим районным отделом финансов, начальником районного отдела контроля финансов, заместителем акима Кызылкогинского района, заведующим отделом сельского хозяйства. С октября 2012 года работал заместителем акима Кызылкогинского района, в июле 2013 года был назначен акимом Кызылкогинскного района, где и работал по сей день. Максот МУКАНОВ награжден Почетной грамотой Республики Казахстан, нагрудным знаком «ЕҢБЕК ДАҢҚЫ» 1 степени, юбилейными медалями "20 лет Независимости РК", "20 лет Конституции РК", "25 лет Независимости РК". В ходе актива аким области Нурлан НОГАЕВ пожелал вновь назначенным руководителям управлений успешной и эффективной работы, а также отметил, что оба руководителя избирались по принципу формирования современного госапарата, и достойны занимать вышеуказанные должности.