Иллюстративное фото с сайта dnepr24.com.ua О происшествии сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. - 8 октября в 04.08 в пригородном поселке Курилкино произошел пожар в заброшенном частном доме. Пожар был локализован в 04.57 и ликвидирован в 05.03. Площадь пожара составила 20 кв.м. На месте пожара обнаружен труп 43-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе. В ликвидации пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единиц техники.