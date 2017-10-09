Драка произошла 8 октября в Аксае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" очевидцы отправили видео, где видно, как толпа молодых парней избивают мужчину прямо на проезжей части. Только прохожие на этот инцидент никак не отреагировали, просто проходили мимо. В ДВД ЗКО данную ситуацию пообещали прокомментировать позже. Напомним, 18 сентября в городе Уральск в сеть попал видеоролик, на котором видно, как группа парней устроила потасовку. Чуть позже драку полезла разнимать пожилая женщина, которая при этом споткнулась и упала. Позже в отделение милиции были доставлены участники драки. 19 сентября, сотрудники полиции разыскали бабушку, которая разнимала дерущихся парней и вручили ценный подарок, грамоту и цветы за активное участие в охране общественного порядка.