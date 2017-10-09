Новая санкция была введена в Атырау 7 октября в пилотном режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Patrul.kz Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Новшество реализуется в  рамках проекта цифровизации уголовного судопроизводства. Прокурор г.Атырау поддержал санкцию у себя в кабинете в режиме видеоконференц-связи, установленной между судом, прокурором и изолятором временного содержания. -В первый же день  ходатайство следователя УВД г.Атырау о содержании под стражей подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 УК "Грабеж" было направлено в суд для санкционирования в электронном формате в рамках  пилотного проекта «Е-уголовное дело», - сообщили в пресс-службе надзорного органа. Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Оптимизация уголовного процесса» в Атырауской области будет изменена практически вся сложившаяся система уголовного производства. Теперь в каждом отделе полиции города Атырау, а также в районных отделах полиции оборудованы кабинеты для допросов с прозрачными стенами, видео- и аудиофиксацией. В них будут проводиться допросы и другие следственные действия, что позволит исключить факты применения недозволенных методов следствия. Кроме того, все действия полицейских будут фиксироваться в "прозрачном" кабинете, что, безусловно, будет их дисциплинировать. Ерлан ОМАРОВ