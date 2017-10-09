Крыша в доме была капитально отремонтирована пять лет назад по государственной программе «Модернизация ЖКХ». Жильцы говорят, что после ремонта проблем только прибавилось. — У меня как-то раз протекло до третьего этажа, а я только обои поклеила, все текло у меня по стенам, до сих пор потеки остались. В шестом подъезде тоже протекало. Срок гарантии вышел, и теперь мы сами должны все делать. Пока гарантия была, они приезжали, латали, все это летело и сыпалось, — возмущается жительница дома Нина КОПНЯЕВА. То, что крыша была сделана некачественно, подтверждают и в КСК. — В первую же зиму этот ремонт дал плохие результаты, вода протекла до второго этажа. Мы писали в ЖКХ, люди тоже обращались, что-то латали. Но в этом году весной с трех подъездов снесло участки кровли, просто как листок бумаги, я им говорю: «Пишите акиму, в прокуратуру, обращайте на себя внимание, вам 15 лет выплачивать за крышу, а ее нет», — говорит управдом Светлана СОРОКИНА. Не меньше претензий у жильцов и к своему КСК «Алмаз». По их словам в доме не делается косметический ремонт, в подвалах сырость. — Не чистят у нас подвал. Хотя в обслуживание КСК — это должно входить, санобработка тоже должна быть. Жителям сказали, чистите сами, выносите на улицу, а мы уберем. У нас в доме почти все работают, это, что, мы должны нанимать кого-то, чтобы нам убрали. Шесть лет я здесь живу, отчетов не давали в КСК ни разу, только знают, что деньги собирать, — говорит другая жительница дома Любовь КОНОПЛЕВА. Жильцы задаются вопросом, на что уходят деньги, которые они ежемесячно платят в КСК. В подъездах ремонт не делали уже шесть лет, на некоторых этажах отсутствуют батареи и стекла. В КСК «Алмаз» попытались ответить на вопросы жильцов. — Стекла там есть, они просто из кусочков, а если их разбили, то это не так давно. У людей не было крыши, у них бы погорела вся техника, надо, наверное, сначала делать то, чтобы было безопасно проживать, а покраска может подождать. Что касается батарей, пусть напишут заявление, в течение недели им поставят, — заявила управдом Светлана СОРОКИНА.