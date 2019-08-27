В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что кран-манипулятор, не обеспечив безопасность дорожного движения, допустил наезд на стоящий на автобусной остановке пассажирский автобус №33. - К счастью, в ДТП никто не пострадал, - сказали в полиции. В управлении здравоохранения ЗКО также подтвердили, что пострадавших нет и скорую помощь никто не вызывал. На месте работают полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.